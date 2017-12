BiologischeWüste

Betrifft: „Glyphosat hilft gegen hartnäckige Dauerunkräuter wie Quecke“, Gastbeitrag von Rudolf Faby, Meinung, 19. Dezember

Der Beitrag von Dr. Faby besteht hauptsächlich im Vermitteln der Erkenntnis, dass Glyphosat gut gegen die Quecke wirkt. Das mag ja stimmen, aber es wirkt eben auch auf alle Pflanzen, die das Gift über die Blätter aufnehmen. Das Ergebnis ist eine lokale biologische Wüste ohne jedes Pflanzenwachstum. Und was passiert, wenn das Gift in Gewässer ausgeschwemmt wird? Tut es der Flora in diesen Gewässern gut? (...)

Helmut Schier

Wildeshausen