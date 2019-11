Birkhuhn-Bestand in Lüneburger Heide schrumpft

Nur noch 130 Birkhühner leben in der Lüneburger Heide. Damit steht dieses Vorkommen der selten gewordenen Vögel möglicherweise vor der Auslöschung, warnte die Landesjägerschaft in Hannover. Nach einer vorübergehenden Erholung der Bestände seien Experten davon ausgegangen, dass es gute Chancen für einen langfristigen Erhalt des Birkhuhns in der Heide gebe, so Florian Rölfing, Sprecher der Landesjägerschaft. Es genieße denselben Schutzstatus wie der Wolf. Die Jäger fordern mehr Anstrengungen zum Erhalt der Art. Das Birkhuhn kommt in Deutschland nur noch in der Heide, der bayerischen Rhön und im Alpenraum vor. Die streng geschützten Tiere haben in Niedersachsen ganzjährig Schonzeit. BILD: