Bitte lächeln: Neue Regierung in Norwegen

Ganderkesee/Landkreis

Hygiene-Check In Ganderkesee Transparente Kontrollen ergeben auch Ekelhaftes

2019 haben Bürger 59 Mal Auskünfte nach dem Verbraucherinformationsgesetz verlangt. In einem Fall sorgten tote Mäuse und Tierkot in einem Lokal für eine mehrtägige Schließung. Solche Fälle seien allerdings nicht an der Tagesordnung, sagt die zuständige Behörde.