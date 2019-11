Blaues Auge

Es ist ein Freispruch zweiter Klasse. Franziska Giffey kann von Glück sagen, dass das Urteil ihrer Universität so milde ausfällt und aufatmen. Die Familienministerin darf ihren Doktortitel behalten, kommt in ihrer Plagiatsaffäre mit einer Rüge davon und verliert ihr Amt nicht. Für die SPD-Politikerin und ihre Partei kommt die Entscheidung allerdings wohl zu spät. Das Rennen um den Parteivorsitz geht mit der Stichwahl bereits in die heiße Phase. Viele in der Partei sehen in der patenten, zupackenden und frischen Frau, der früheren Bürgermeisterin aus Berlin-Neukölln eine Hoffnungsträgerin und ein politisches Talent, das die SPD womöglich wieder aus der Krise führen könnte.

Vergeblich hatten prominente SPD-Männer reihenweise darum gebuhlt, mit ihr gemeinsam beim Mitgliederentscheid für den SPD-Vorsitz antreten zu können. Doch das Damoklesschwert der Prüfung von Giffeys­ Dissertation stand dem entgegen. Jetzt als Überraschungskandidatin beim Bundesparteitag wie Phoenix aus der Asche anzutreten, wäre keine gute Idee. Das weiß auch Giffey und wird daher verzichten. Die 41-Jährige ist nicht nur für SPD-Verhältnisse noch jung, hat Zeit und kann warten. Schon wird sie als mögliche Kandidatin für das Amt der Regierenden Bürgermeisterin in Berlin gehandelt. Keine schlechte Adresse für eine große politische Karriere. Von dort aus hat es einst Willy Brandt zum Kanzler und SPD-Chef gebracht. Franziska Giffey kann jetzt erst einmal abwarten und die neue Führung in Ruhe beobachten.

