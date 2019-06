Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Bockenem Ein Motorradfahrer (19) ist bei einem Unfall in Bockenem im Landkreis Hildesheim schwer verletzt worden. Er sei nach ersten Erkenntnissen aufgrund eines Fahrfehlers gestürzt und über die Straße in ein Feld gerutscht, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Ersthelfer kümmerten sich sofort um den Fahrer. Er kam am Dienstag mit schweren Beinverletzungen ins Krankenhaus.