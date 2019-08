Boliviens Präsident verirrt sich nach Löscharbeiten

Boliviens Präsident Evo Morales demons­trierte für die Fotografen beim Löschen der Brände im bolivianischen Teil des Amazonasgebietes tatkräftige Unterstützung – doch nach einem Einsatz verlief er sich auf dem Rückweg in der Dunkelheit. „Ich habe ein kleines Abenteuer erlebt“, sagte er am Donnerstag (Ortszeit). „Wir sind vom Weg abgekommen und fast eine Stunde lang herumgeirrt, doch dank der Soldaten haben wir zurückgefunden.“ In einem Video ist zu hören, wie jemand – offenbar Morales – in der Dunkelheit des Waldes ruft: „Wo seid ihr? Wo seid ihr?“ In Südamerika wüten derzeit zahlreiche Waldbrände. Am stärksten ist die Amazonasregion Brasiliens betroffen, in Bolivien lodert es in der Region Chiquitanía. Dort kommt auch das Löschflugzeug „Supertanker“ zum Einsatz, eine umgebaute Boeing 747.BILD: