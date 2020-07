Analyse: Wahlrecht schon für Kinder?

Bonn Vor 50 Jahren war es eine kleine Sensation. Am 31. Juli 1970 erfolgte eine Grundgesetzänderung, die das Wahlalter von 21 auf 18 Jahre herabsetzte. Einen Tag später, zum 1. August, war jeder Deutsche mit Vollendung des 18. Lebensjahres wahlberechtigt und wählbar.

Das Wahlrecht hat seit dem 19. Jahrhundert immer wieder Veränderungen erlebt, war umstritten und umkämpft. Als 1871 im Deutschen Reich das „allgemeine, gleiche, unmittelbare und geheime aktive und passive Wahlrecht“ eingeführt wurde, galt dies für alle Männer über 25 Jahre, die die bürgerlichen und politischen Ehrenrechte besaßen.

Frauenwahlrecht 1918

Frauen mussten sich gedulden; 1870 war es ihnen laut Preußischem Vereinsgesetz noch verboten, an Versammlungen politischer Parteien teilzunehmen – geschweige denn, Mitglied zu werden. Erst seit 1918 gibt es in Deutschland ein Frauenwahlrecht.

Ab 1918 waren hierzulande somit alle Frauen und Männer ab 21 Jahren wahlberechtigt. 1970 schließlich wurde das Wahlalter auf 18 Jahre gesenkt.

Auch heute wird wieder über das Thema diskutiert. Durch die demografische Entwicklung wurden zuletzt auch ein Familien- oder Kinderwahlrecht erwogen. Schließlich treibt die Sorge um Klimawandel und lebenswerte Umweltbedingungen schon ganz junge Menschen um. Und wie sonst können ihre Interessen mitbedacht werden, wenn bei der Bundestagswahl 2021 jeder dritte Wahlberechtigte mindestens 60 Jahre alt sein wird?

Schon Mitte der 1990er Jahre sprachen sich Experten für eine Herabsetzung des Wahlalters auf 16 oder 14 Jahre aus. Kinder- und Jugendforscher warnten seinerzeit, dass mit Blick auf die demografische Entwicklung politische Entscheidungen zunehmend von älteren Menschen getroffen würden. Der Jugendforscher Klaus Hurrelmann forderte eine „allgemeine stärkere direkte Beteiligung von Kindern und Jugendlichen“ und plädierte für ein Wahlalter von 12 oder 14 Jahren.

Vor wenigen Wochen schlug Grünen-Chef Robert Habeck ein Wahlalter von 16 Jahren vor – und erntete viel Zustimmung. Jugendliche bei der nächsten Bundestagswahl schon ab 16 Jahren wählen zu lassen, sei eine „Frage der Gerechtigkeit“, erklärte etwa der familienpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Sönke Rix. Noch einen Schritt weiter geht der FDP-Finanzexperte und ehemalige Bundestags-Vizepräsident Hermann Otto Solms. Er schlug vor, das Wahlalter auf null Jahre herabzusetzen – Eltern wählen für ihre Kinder sozusagen: Nur so könne mehr Generationengerechtigkeit erreicht werden.

Kinder finden Idee gut

Und was sagen die künftigen Wähler? Die Münchner Kinderzeitung bietet jungen Leuten Gelegenheit, sich über das Kinderwahlrecht eine Meinung zu bilden. „Ich finde die U18-Wahl gut, weil man als Jugendlicher dann nicht mehr das Gefühl hat, übersehen zu werden“, schreibt Amana. Auch Ruth spricht sich für ein Wahlrecht ab 14 oder 15 aus, „schließlich geht es ja um unsere Zukunft“.

Auch wenn das Wahlalter für Bundestagswahlen bislang weiter bei 18 Jahren liegt – bei Kommunalwahlen dürfen jüngere Menschen in einigen Bundesländern bereits ihre Stimme abgeben. So haben seit 1996 zehn Bundesländer – zunächst Niedersachsen – das Wahlalter auf 16 Jahre gesenkt. Und bei Landtagswahlen dürfen in Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen und Brandenburg auch 16- und 17-Jährige an die Wahlurne.