Bonn /Berlin In der Reform des Postgesetzes gibt es Forderungen, nach denen die Briefzustellung an Montagen künftig wegfallen könnte. In einem Antrag schreibt die Bundestagsfraktion der FDP, dass diese Zustellung keine Pflicht mehr sein soll.

Die Liberalen knüpfen dies an eine Bedingung: Die Deutsche Post müsse dann samstags deutlich mehr Briefe ausliefern. Bisher wird erwartet, dass die Post an einem Werktag mindestens 80 Prozent der Briefe zustellt, die am Vortag eingeworfen worden sind. Diesen Wert will die FDP für Samstage auf 95 Prozent steigern. Das soll verhindern, dass große Briefmengen tagelang liegenbleiben. Bisher müssen die Briefträger der Deutschen Post an jedem Werktag unterwegs sein. Mit der Gesetzesnovelle könnte sich das ändern.

Der Einfluss der Liberalen auf das Gesetzgebungsverfahren ist angesichts ihrer Oppositionsrolle im Bundestag zwar begrenzt. Dennoch verdeutlicht die Wortmeldung, dass ein Ende der Montagszustellung längst kein Tabu mehr ist. Postthemen sind unter Politikern eigentlich ein heißes Eisen, weil viele Verbraucher und damit Wähler ihre Gewohnheiten am Briefkasten nicht ändern wollen.

Anfang August hatte das von Peter Altmaier (CDU) geführte Wirtschaftsministerium ein Eckpunktepapier zu der anstehenden Postgesetz-Reform vorgelegt. Darin schreibt das Wirtschaftsministerium unter anderem, man wolle untersuchen, „ob die Zustellung an sechs Tagen weiterhin erforderlich ist“.