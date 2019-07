Flüchtlingshilfe in Sorge um Venezuela

Bonn /Caracas Die UN-Flüchtlingshilfe zeigt sich wegen der anhaltenden Krise in Venezuela besorgt. Pro Jahr flüchten rund eine Million Menschen aus dem lateinamerikanischen Land, teilte die Hilfsorganisation am Dienstag in Bonn mit. Mehr als vier Millionen Frauen, Kinder und Männer hätten ihre Heimat Venezuela seit 2015 verlassen. „Wenn alles verloren scheint, nehmen die Menschen jedes Risiko, jede Gefahr in Kauf auf der Suche nach Sicherheit“, sagte Geschäftsführer Peter Ruhen­stroth-Bauer. Die Venezolaner flüchten wegen ständigen Mangels an Nahrungsmitteln, Medikamenten und auch fehlenden Zugangs zu Schulen. Die meisten Geflohenen leben in Kolumbien, Brasilien, Chile oder Ecuador.