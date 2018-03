Bonn /Essen In der Diskussion um den Aufnahmestopp von Ausländern bei der Essener Tafel hat die Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände Verständnis für die Verantwortlichen gezeigt. „Es ist mehr als unfair, ausgerechnet die Menschen, die vor Ort tagtäglich ehrenamtlich Bedürftige unterstützen und die wir mit riesigen Problemen alleinlassen, in eine rassistische Ecke zu stellen, in die sie nicht hineingehören“, sagte der Präsident der Bundesarbeitsgemeinschaft, Ali Ertan Toprak, am Freitag in Bonn. Es sei nicht nachzuvollziehen, dass die Essener Tafel seit Tagen angefeindet werde.

Der Präsident der Bundesarbeitsgemeinschaft warnte, dass die „undifferenzierte und einseitige Kritik ausschließlich denjenigen zugute kommt, die unsere Gesellschaft spalten wollen“. Zwar sei die Nationalität der Bedürftigen „kein geeignetes Kriterium zur Differenzierung“, erklärte Toprak. Gleichwohl müssten Menschen, die sich für die Gesellschaft ehrenamtlich einsetzten, auch das Recht haben, mitunter missverständliche Entscheidungen zu treffen.

Die Essener Tafel nimmt bis auf Weiteres keine Ausländer als Neukunden auf. Der Essener Vereinsvorstand begründet den Schritt damit, dass der Anteil der Migranten unter den 6000 Menschen, die regelmäßig Lebensmittel erhalten, auf 75 Prozent gestiegen sei. Ältere Menschen und Alleinerziehende würden dadurch verdrängt.

Der Vorsitzende des Bundesverbandes der Tafeln, Jochen Brühl, hatte sich bereits gegen die Kritik von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) verwahrt: „Wir lassen uns nicht von der Kanzlerin rügen, denn die aktuelle Entwicklung ist eine Konsequenz ihrer Politik“, sagte er der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Politiker müssten sich fragen, welchen Anteil sie an den Problemen hätten. Es gebe einen „unfassbaren Niedriglohnsektor, eine unzureichende Grundsicherung und unausgegorene Zuwanderungspolitik“.