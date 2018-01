Bonn /oldenburg Die SPD-Basis hat beim Parteitag in Bonn für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union gestimmt. Kommt sie auch wirklich zustande?



„Gespalten“

Kommentar von Gunars Reichenbachs, zur Zeit in Bonn:

Gunars Reichenbachs (Bild: NWZ)

Das Raunen im Kongress-Zentrum mag symbolisch sein für den SPD-Sonderparteitag zur Aufnahme von förmlichen Verhandlungen mit der Union über eine Große Koalition. Die SPD-Führung ist noch mal davongekommen. Es hätte nicht viel gefehlt, und Parteichef Martin Schulz hätte von den gleichen Genossen eine bittere Niederlage einstecken müssen, die ihn noch vor Monaten mit einem 100-Prozent-Ergebnis in den politischen Himmel gehoben hatten. Die SPD ist in der Koalitionsfrage tief gespalten. Nichts ist entschieden. Bonn war nur eine Etappe im jetzt anstehenden Verhandlungsmarathon.

Die teils sehr emotionalen Redebeiträge zeigten das große Bedürfnis der Basis, über die Koalitionsfrage zu diskutieren und diese Entscheidung nicht nur den engeren Parteizirkeln zu überlassen. Die Basis ist derzeit geprägt von einem großen Misstrauen gegenüber den Funktionären in der Partei. Viele Sozialdemokraten empfinden fast schon ein Trauma nach den immer schlechteren Wahlergebnissen im Zuge von Großen Koalitionen in der Vergangenheit. Nicht wenige fürchten sogar um den Bestand der SPD, sollte die Partei CDU-Kanzlerin Angela Merkel wieder einmal zur Macht verhelfen.

Ob dieses Bündnis zustande kommt, steht nach diesem Sonntag in Bonn mehr denn je in den Sternen. Die Union wird der SPD noch erheblich entgegenkommen müssen bei Themen wie Flüchtlingspolitik, Familiennachzug, Bürgerversicherung, Steuergerechtigkeit, unbefristeten Arbeitsverhältnissen und der immer tieferen Kluft zwischen Arm und Reich. Wenn die Union glaubt, solches Entgegenkommen nicht zeigen zu müssen, dann braucht man für das Ergebnis der Mitgliederbefragung keine Glaskugel: Die SPD wird die Große Koalition sang- und klanglos beerdigen.

Denn auch das machte der Parteitag klar: Viele Sozialdemokraten haben keinerlei Angst vor Neuwahlen. Sie sehen sogar die ehrliche Chance, das Profil der SPD endlich in einem solchen Wahlkampf zu schärfen.

Wer schon jetzt auf eine Große Koalition wetten möchte, sollte in jedem Fall keinen hohen Einsatz riskieren.

„Gewagt“

Kommentar von NWZ-Chefredakteur Lars Reckermann:

Lars Reckermann (Bild: Archiv)

Was passiert da in Bonn auf dem SPD-Parteitag? Es wird endlich einmal wieder öffentlich für politische und gesellschaftliche Themen gestritten. Diese stundenlange Aussprache ist alles andere als langweiliges Politgeplapper. Diese Aussprache macht Lust auf Politik, sie macht Lust auf Demokratie. Sie hilft auch einem politikfernen Menschen, sich ein Bild vom Zustand der SPD zu machen. Die emotionsstarken Reden, vor allem aus der Juso-Ecke, die deutlich machen, wie die neue Generation für politische Ziele brennt.

In Bonn werden die Reden gehalten, die mir als Wähler helfen, ein Meinungsbild zu bekommen. Mehr davon. Mehr öffentliches Streiten für eine Sache. Mehr Transparenz und mehr Ehrlichkeit. Mir tut es nicht weh, dass sich eine Partei an einem Thema aufreibt. Mir imponiert es. Ja, die SPD ist zerrissen. Sie lässt mich daran aber teilhaben. Das ist ehrlich. Oder wie es schon Willy Brandt gesagt hat: „Wir wollen mehr Demokratie wagen.“ Zumindest am Sonntag hat die SPD den Satz umformuliert. „Wir haben mehr Demokratie gewagt.“