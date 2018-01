Bonn Vier Monate nach der Bundestagswahl hat die SPD mit knapper Mehrheit den Weg zu Koalitionsverhandlungen mit der Union frei gemacht. Nach einer konfrontativen und emotionsgeladenen Debatte stimmten auf dem Parteitag in Bonn 56,4 Prozent von 642 Delegierten und Vorstandsmitgliedern dafür. Die Verhandlungen über eine Neuauflage der Großen Koalition können damit in den nächsten Tagen beginnen und im besten Fall im Februar abgeschlossen werden.

Danach muss aber noch eine hohe Hürde überwunden werden: Die mehr als 440 000 SPD-Mitglieder stimmen über den Koalitionsvertrag ab.

Parteichef Martin Schulz sprach vor der Abstimmung von einem „Schlüsselmoment“ in der Geschichte der SPD. „Ja, man muss nicht um jeden Preis regieren, das ist richtig. Aber man darf auch nicht um jeden Preis nicht regieren wollen.“

Sein schärfster Widersacher, Juso-Chef Kevin Kühnert, hatte an die Genossen appelliert, nicht vor einem Nein zurückzuschrecken. „Wir haben heute gesehen, es ist knapp, es kann an ganz wenigen am Ende liegen“, zeigte er sich später zuversichtlich.

Auch Groko-Befürworter Stephan Weil ist optimistisch – auch wenn die Mitgliederentscheid „kein Selbstgänger“ sei. „Die Debatten sind nicht zu Ende“, sagte Niedersachsens Ministerpräsident der NWZ. „Sie gehen bis zum Mitgliederentscheid weiter.“

Für den Fall von formellen Gesprächen mit der Union versprach Schulz weitere Verhandlungserfolge der SPD. Das CSU-Präsidium lehnte Nachbesserungen noch am Sonntag ab. „Es gab keine Stimme, die dies für verhandelbar erklärt hat“, sagte Parteichef Horst Seehofer in München.