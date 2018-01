Bonn Jetzt wird es ernst für die Sozialdemokraten und ihren Parteichef Martin Schulz: Vier Monate nach der Bundestagswahl stimmen die Delegierten und der Vorstand auf dem Sonderparteitag am Sonntag in Bonn über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit CDU/CSU ab. Um 11 Uhr geht es los, NWZonline berichtet mit einem Liveblog stets aktuell von den Entwicklungen in Bonn.

Groko: So läuft die Abstimmung 600 Delegierte und der 45-köpfige Vorstand sind stimmberechtigt. Die genaue Zahl der Stimmberechtigten steht erst fest, wenn sich der Parteitag konstituiert hat. Nach einer Debatte halten zuerst diejenigen ihre Stimmkarten hoch, die für Koalitionsverhandlungen sind, dann die Gegner von Koalitionsverhandlungen und zuletzt diejenigen, die sich enthalten wollen. Eine geheime Abstimmung zu beantragen, ist möglich. Das wäre aber in einer Sachabstimmung wie dieser sehr ungewöhnlich. Wäre die Mehrheit dafür, würden die Stimmberechtigten ihr Votum schriftlich abgeben. Geht eine öffentliche Abstimmung für alle sichtbar eindeutig aus, gibt das Tagungspräsidium von der Bühne aus bekannt, welche Seite die Mehrheit hat. Wird es knapp, muss nachgezählt werden. Das übernehmen dann die Mitglieder der Mandatsprüfungs- und Zählkommission.

Die vergangenen Tage haben gezeigt: Eine Mehrheit für eine Neuauflage der Groko ist alles andere als selbstverständlich. Vor allem aus der Jugendorganisation der SPD, den Jusos, gibt es heftigen Widerstand. Ihr neuer Vorsitzender Kevin Kühnert trommelt bundesweit gegen die erneute Ehe mit der Union. Dafür sprechen sich vor allem Mitglieder des Vorstands, Minister der derzeitigen Groko und Ministerpräsidenten aus.

Stimmten die Delegierten zu, würden die Sondierer der letzten Wochen sich wohl schnell wieder am Verhandlungstisch wiederfinden, um sich auf eine Koalition zu einigen. Käme hierbei ein Vertrag heraus, müsste die SPD-Basis diesen noch absegnen.

Bei einem „Nein“ der Delegierten wäre die SPD erst einmal raus aus dem Rennen zu einer neuen Regierung in Berlin. Angela Merkel könnte nun eine Minderheitsregierung bilden und sich (eventuell in mehreren Wahlgängen) zur Kanzlerin wählen lassen. Vielleicht spielte aber auch Jamaika plötzlich wieder eine Rolle – oder es stünden Neuwahlen an. Letzteres wäre aber an einige Bedingungen geknüpft: Der Bundestag müsste den oder die Kanzlerkandidatin erst in einem späteren Wahlgang mit einfacher Mehrheit (der Kandidat mit den meisten Stimmen) wählen – und Bundespräsident Frank Walter Steinmeier müsste sich dann für eine Auflösung des Bundestags entscheiden.

Im Oldenburger Land gehen die Meinungen über die Groko indes ebenfalls auseinander. Was die Befürworter und Gegner eine Großen Koalition auf Bundesebene an Argumenten vorzutragen haben, haben wir hier zusammengefasst:

