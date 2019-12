Boris stürmt ins Brexit-Finale

„Get Brexit done“ (Lasst uns den Brexit hinter uns bringen) war das Wahlkampfmotto von Premier Boris Johnson und seinen Konservativen – und jetzt haben sie das Mandat, es umzusetzen. Sie gewannen 365 der 650 Sitze im Unterhaus und haben damit nun einen Vorsprung von 80 Sitzen auf alle anderen. Im Eiltempo will Johnson nun das Ratifizierungsgesetz für sein Brexit-Abkommen zur Abstimmung stellen. Am 31. Januar will er sein Land endgültig aus der EU führen. Imago-ArchivbILD: