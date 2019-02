Bratislava So viel Freundlichkeit für die Kanzlerin gab es von den Visegrád-Staaten schon lange nicht mehr. Herzlich war schon der Empfang auf der Burg in der slowakischen Hauptstadt Bratislava mit Blumen vom Gastgeber, Ministerpräsident Peter Pellegrini. Selbst Ungarns Regierungschef Victor Orban, einer der Hauptkritiker der Flüchtlingspolitik von Angela Merkel, rang sich hie und da ein Lächeln ab. Ganz neue Töne aus Ostmitteleuropa.

Und dann das: Merkel konnte ein gemeinsames Flüchtlingsprojekt mit Polen, Tschechien, Ungarn und der Slowakei ankündigen. Nein, Flüchtlinge wollen die Staaten immer noch nicht aufnehmen. Aber ein gemeinsames Projekt in Marokko, um Fluchtursachen zu bekämpfen, wollen sie angehen. Auch wenn das Projekt noch nicht im Detail klar ist, es ist ein überaus freundlicher Akt der Vierergruppe. Das sei ein Zeichen, dass die Vier auch in diesem Bereich enger mit Deutschland zusammenarbeiten wollten, freute sich Merkel.

Schwierige Themen wie die für die kommende Woche in Warschau angesetzte Nahost-Konferenz, die Polen und die USA gemeinsam initiiert haben, wurden ausgespart. Kritiker sehen in der Veranstaltung ein Anti-Iran-Treffen.

Allerdings sind sich hier auch die Visegrád-Länder untereinander nicht einig. Europa und die USA sind gespalten in der Frage, wie man mit dem Iran und seinem Atomprogramm umgehen soll.

Die Nachricht von Frankreichs Veto gegen das deutsch-russische Gas-Pipeline-Projekt Nord Stream 2 dürfte den Visegrád-Staaten zupasskommen. Durch die 1200 Kilometer lange Leitung soll russisches Gas nach Europa strömen. Alle vier Staaten sind entschieden gegen diese Pipeline. Denn dadurch würden nicht nur die Ukraine, sondern auch sie selbst umgangen, ein herber finanzieller Verlust für die Transitländer, argumentieren sie. Doch ihr Hauptgegenargument ist die steigende Abhängigkeit Deutschlands und Europas von Russland.

Merkel reagierte in Anwesenheit der vier Regierungschefs gewohnt gelassen. Dass es hier Meinungsverschiedenheiten gebe, sei hinlänglich bekannt. Ihr komme es darauf an, dass die Ukraine Transitland bleibe. Steigende Abhängigkeiten von Russland sehe sie nicht. Und dann lockte sie die ebenfalls kritischen USA erneut mit der Aussicht, in Deutschland auch Anlagen für Flüssiggas aus Amerika einzurichten.

Wer erwartet hatte, dass sich die vier Regierungschefs auf die Schenkel klopfen, sah sich getäuscht. Kein Wort der Häme zu dem französischen Vorstoß. Vielmehr sprachen sich alle – ganz im Sinne von Merkel – für ein starkes und gemeinsames Europa aus.

Selbst Orban, schärfster Kritiker der Flüchtlingspolitik Merkels, unterstrich, dass Deutschland und die Vise-grád-Länder Europas stärkster Wirtschaftsmotor seien. Und auch von deutscher Seite wurde betont, dass die Wirtschaftsbeziehungen zu der Vierer-Gruppe zusammengenommen deutlich größer seien als zu China oder gar zu den USA.