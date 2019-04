Bratislava Die liberale Bürgeranwältin Zuzana Caputova hat die Präsidentenwahl in der Slowakei klar gewonnen. Nach dem am Sonntag veröffentlichten Endergebnis erreichte die 45-jährige Bürgerrechtlerin im entscheidenden zweiten Wahlgang 58,4 Prozent der Stimmen. Damit steht in der Slowakei erstmals eine Frau an der Staatsspitze. Ihre formelle Amtsübernahme erfolgt am 15. Juni. Ihr Gegner in der Stichwahl, der von den regierenden Sozialdemokraten nominierte EU-Kommissar Maros Sefcovic, kam auf 41,6 Prozent.

Der Urnengang war überschattet von einem Journalistenmord. Der Investigativjournalist Jan Kuciak und seine Verlobte wurden am 21. Februar 2018 in ihrem Haus östlich von Bratislava erschossen. Kuciak hatte über Verbindungen der sozialdemokratisch geführten Regierung zu zweifelhaften Unternehmern recherchiert.

Die Tat stürzte das Land in eine schwere Krise, nach Massendemonstrationen trat Regierungschef Robert Fico zurück. Caputova hatte die Forderungen der Demonstranten nach „Anständigkeit in der Politik“ als Wahlkampf-Slogan übernommen.

Das slowakische Staatsoberhaupt hat ähnlich wie in Deutschland vorwiegend repräsentative Aufgaben. In Regierungskrisen und bei der Ernennung von Verfassungsrichtern kommt ihm aber eine entscheidende Rolle zu.