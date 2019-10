Jagd im Harz endet anders als erwartet

Braunlage Wegen einer großangelegten Jagd war Niedersachsens höchster Berg am Mittwoch für Wanderer und Ausflügler sechs Stunden lang komplett gesperrt. Am 971 Meter hohen Wurmberg bei Braunlage sollte Rotwild in großer Zahl erlegt werden. Die Jagd sei allerdings anders ausgegangen als erhofft, sagte ein Sprecher der Niedersächsischen Landesforsten. Die Jäger hätten lediglich ein Rothirschkalb geschossen. Das Rotwild habe sich vermutlich weitgehend in andere ruhigere Regionen im Oberharz zurückgezogen. Grund dafür könnten Waldarbeiten sein.