60-Jährige in Kneipe erstochen

Braunschweig Weil er eine 60-Jährige getötet haben soll, sitzt ein Braunschweiger in Untersuchungshaft. Dem 25-Jährigen werde Mord aus Heimtücke vorgeworfen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Braunschweig am Freitag. Er soll vor einer Woche mit der Frau in der Kneipe in Streit geraten sein und ihr eine Stichverletzung zugefügt haben. Die Frau starb. Eine Fahndung mit Bildern hatte die Polizei auf die Spur des Mannes gebracht. Er wurde in der Nacht zum Donnerstag festgenommen.