Braunschweig Der VW-Konzern ist in die Produktion der Batteriesysteme für seine neue Elektroauto-Serie eingestiegen. In Braunschweig eröffnete das Unternehmen am Freitag die erste von zwei Fertigungslinien. Über 300 Millionen Euro flossen in den Neubau. Für die dort angesiedelten, zusätzlichen 300 Jobs wurden die Beschäftigten intern qualifiziert. Volkswagen will bis zu 500 000 Batteriesysteme pro Jahr für verschiedene Marken herstellen.

Konzernchef Herbert Diess strebt einen Systemwechsel zur E-Mobilität an. Im Rahmen seiner Strategie baut der weltgrößte Autohersteller ab 2020 mit dem schwedischen Partner Northvolt auch eine Fertigung eigener Batteriezellen in Salzgitter auf.

Der Braunschweiger VW-Betriebsratschef Uwe Fritsch sagte, die „Transformation“ sei herausfordernd, angesichts des Wandels in der Autoindustrie aber notwendig gewesen.

In den Fahrzeugwerken baut VW die E-Fertigung ebenfalls stark aus. Nach Zwickau werden Fabriken in Emden und Hannover umgerüstet, teilweise auch in den USA.