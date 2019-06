Boxtrainer verging sich an Mädchen

Braunschweig Ein früherer Boxtrainer aus Salzgitter muss wegen schweren sexuellen Missbrauchs ins Gefängnis. Das Landgericht Braunschweig verurteilte den Mann am Mittwoch zu einer Haftstrafe von dreieinhalb Jahren. Zwischen dem 44-Jährigen und dem zur Tatzeit 13 bis 15 Jahre alten Mädchen soll es mehrfach gegen den Willen des Opfers zum Geschlechtsverkehr gekommen sein. In seiner Funktion als Boxtrainer soll der Angeklagte ein Vertrauensverhältnis zu dem Mädchen aufgebaut haben. Zwischen 2015 und 2017 soll es zu den sexuellen Handlungen gekommen sein. Da das Mädchen zwischen 13 und 15 Jahre alt war, wurde der 44-Jährige des schweren sexuellen Missbrauchs an Kindern in sechs Fällen und an Schutzbefohlenen in acht Fällen schuldig erklärt. Der Angeklagte zahlte 15 000 Euro an das Opfer.