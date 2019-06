Dreijährige geht mit Hund Gassi

Braunschweig Ein dreijähriges Mädchen ist in Braunschweig allein mit einem Hund Gassi gegangen und hat so einen Polizeieinsatz ausgelöst. Zeugen hätten am frühen Donnerstagmorgen ein kleines Kind gemeldet, dass nur in Unterhose bekleidet das Tier ausführe, teilte die Polizei mit. Eine Streife nahm das Mädchen und ihren Begleiter auf und brachte beide wohlbehalten zur Mutter zurück.