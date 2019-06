Frauen mit Voodoo erpresst?

Braunschweig Im Prozess um Menschenhandel und Zuhälterei am Landgericht Braunschweig hat die Angeklagte eingeräumt, eine Wohnung in Bad Harzburg für Prostitution gemietet zu haben. Dort hätten die Frauen ihrer Ansicht nach freiwillig gearbeitet. Sie habe nicht gewusst, dass die Frauen unter falschen Versprechungen nach Deutschland gelockt worden waren und keine Papiere hatten. Die Beschuldigte räumte ein, dass die Frauen die Hälfte ihres Lohns an sie abgeben mussten. Sie sollen zuvor auch mit einem Voodoo-Zauber zur Prostitution gezwungen worden sein. Dabei mussten sie laut Anklage einen Schwur leisten, der sie zur Rückzahlung von Schulden verpflichtet. Sollten sie diesem nicht nachkommen, drohe ihnen oder Familienangehörigen der Tod. Das Urteil könnte am 11. Juni gesprochen werden.