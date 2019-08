Braunschweig Statt in einem Gefängnis in Deutschland zu sitzen, hätte er in Jordanien 50 000 US-Dollar im Monat verdienen können: Das behauptet der vor gut vier Jahren im Göttinger Transplantationsskandal freigesprochene Arzt. Am Freitag begann im Landgericht Braunschweig ein Zivilverfahren, in dem der Chirurg gut 1,2 Millionen Euro Schadenersatz vom Land Niedersachsen fordert. Das Land ließ durchblicken, dass es starke Zweifel hat, dass der Arzt in Jordanien mit einem derart hohen Gehalt eingestellt worden wäre.

In einem bundesweit aufsehenerregenden Prozess hatte das Landgericht Göttingen den Arzt 2015 vom Vorwurf des elffachen versuchten Totschlags und der dreifachen Körperverletzung mit Todesfolge freigesprochen. Die Richter bescheinigten dem Arzt damals zwar, er habe medizinische Daten manipuliert, um schneller Spenderorgane für seine Patienten zu bekommen. Doch das Verhalten des Chirurgen war zumindest auf Basis der damaligen Rechtslage nicht strafbar. Dieser Auffassung schloss sich auch der Bundesgerichtshof an.

Im Januar 2013 war der frühere Leiter der Transplantationschirurgie an der Göttinger Universitätsklinik in U-Haft gekommen, nach seinen Angaben wollte er nur wenige Tage später einen neuen Job in Jordanien antreten. Er saß knapp ein Jahr in U-Haft.

Beim Prozessauftakt am Montag wollte der Richter von dem Mediziner zunächst wissen, warum es keinen schriftlichen Vertrag mit der Klinik in Jordanien gab. Die Vereinbarung sei mündlich per Handschlag getroffen worden, sagte der Chirurg. Der ärztliche Leiter der Klinik in Jordanien bestätigte diese Absprache am Freitag als Zeuge.

Nach eigenen Angaben arbeitet der Mediziner mittlerweile für das Krankenhaus in der jordanischen Hauptstadt Amman. Was er dabei seit 2017 verdient, wollte er vor Gericht nicht berichten.

Neben dem möglichen Verdienstausfall will der Arzt einen Zinsschaden erstattet haben, der durch ein Darlehen für seine Kaution entstanden sei. Ende 2013 wurde er gegen eine Zahlung von 500 000 Euro aus der U-Haft entlassen. Auch die Kosten für eine Verfassungsbeschwerde gegen seine Inhaftierung sollen ihm ersetzt werden.