Braunschweig /Hannover Wegen der massiven Schäden durch Dürre, Stürme und Schädlinge sollen die Wälder in Niedersachsen in den kommenden Jahren mit Millionen neuer Bäume aufgeforstet werden. Die Landesforsten sehen nach dem viel zu trockenen Jahr 2018 eine weiterhin „verschärfte“ Problemlage, wie sie am Freitag berichteten. „Wir gehen von circa 10 000 Hektar aus, die wir wiederaufforsten müssen“, erklärte Landesforsten-Chef Klaus Merker.

Vor allem die starke Vermehrung des Borkenkäfers in Südniedersachsen bereitet Experten und Waldbesitzern große Sorgen. „Alle betroffenen Flächen zielgerichtet und zeitnah wieder aufzuforsten, ist die anstehende Aufgabe“, sagte Merker.

In den vergangenen Jahren seien die durch Wetterextreme bezifferten Schäden auf rund 300 Millionen Euro angewachsen. Positiv sei, dass sowohl der Bund als auch das Land finanzielle Hilfe zugesagt hätten: „Die Landesforsten rechnen mit 75 Millionen Euro.“

Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) betonte bei einer Pflanzaktion: „Die Lage hat sich zugespitzt.“