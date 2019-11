Keine Einigung im VW-Rechtsstreit

Braunschweig Im Rechtsstreit zwischen Volkswagen und dem früheren Markenvorstand Heinz-Jakob Neußer ist keine Einigung in Sicht. Zu den Geschehnissen rund um den Dieselskandal bei VW haben beide Seiten verschiedene Auffassung, wie am Montag bei einer Verhandlung am Arbeitsgericht Braunschweig deutlich wurde. Neußer wehrt sich gegen fristlose beziehungsweise ordentliche Kündigungen, VW hat eine auf Schadenersatz gerichtete Feststellungsklage erhoben. Neußer war vor seinem Vorstandsposten auch Entwicklungschef der Marke VW. 2015 wurde er im Zuge des Abgasskandals beurlaubt.