Klimastreiks auch in Schulferien

Braunschweig Auch in den Sommerferien wollen Schülerinnen und Schüler aus Niedersachsen weiter für mehr Klimaschutz demonstrieren. Am Freitag (12. Juli) sind in Braunschweig, Hann. Münden, Lüneburg und Verden Kundgebungen und Aktionen geplant, teilte die Kampagne „Fridays for Future“ mit. Im südniedersächsischen Hann. Münden beginnt die Klima-Demonstration bereits um 9.30 Uhr am Rathaus, in Verden und Lüneburg treffen sich die Aktivisten mittags in den Innenstädten.