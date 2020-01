Neue Fahrzeuge für Katastrophenschutz

Braunschweig Für den Katastrophenschutz hat Niedersachsen zwölf weitere Löschfahrzeuge vom Bund erhalten. Die Einsatzwagen im Gesamtwert von mehr als 2,5 Millionen Euro wurden am Mittwoch in Braunschweig übergeben. „Damit ist der notwendige Bedarf aber noch nicht gedeckt“, sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD). Er hoffe sehr, dass es bald weitere Zuweisungen gebe. Die Fahrzeuge ersetzen ausgesonderte Wagen des Bundes und werden etwa bei den Feuerwehren in Braunschweig, Emden und Göttingen stationiert. Einsätze sollen regional, innerhalb Niedersachsens oder über die Landesgrenzen hinweg möglich sein.