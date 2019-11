Protest gegen Parteitag der AfD

Braunschweig Mehr als 160 Verbände, Gewerkschaften und Initiativen rufen zu Protesten gegen den AfD-Bundesparteitag am Wochenende in Braunschweig auf. Schwerpunkt der Proteste soll eine Großdemonstration am 30. November sein. Die Behörden rechnen mit 10 000 bis 12 000 Demonstranten. Die AfD hält den Bundesparteitag vom 30. November bis 1. Dezember ab.