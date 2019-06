Stephan Weil lobt Ehrenamt

Braunschweig Ministerpräsident Stephan Weil hat das ehrenamtliche Engagement in Niedersachsen hervorgehoben. „Ohne Ehrenamt wäre unser Land ganz anders, und zwar wesentlich schlechter aufgestellt“, sagte der Politiker der „Braunschweiger Zeitung“ am Montag. Das Engagement reiche buchstäblich von der Geburtshilfe bis zur Sterbehilfe, es umfasse sämtliche Lebensbereiche. „Wir haben viel Bereitschaft zum Mitmachen in der jüngeren Generation und sehr viel Bereitschaft in der älteren Generation.“ Insgesamt sind in Niedersachsen rund 3,2 Millionen Menschen ehrenamtlich engagiert.