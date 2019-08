Braunschweig Für den Missbrauch von zwei Mädchen hat das Landgericht Braunschweig einen 60-Jährigen zu neun Jahren Gefängnis mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. „Der Angeklagte ist ohne Zweifel gefährlich“, so die Richterin am Donnerstag in der Urteilsbegründung. Der Verurteilte hatte die Übergriffe auf Schülerinnen im Alter von 12 und später 13 Jahren gestanden.

Zwischen Januar 2016 und Februar 2017 missbrauchte der 60-Jährige eine Schülerin während privater Nachhilfestunden elf Mal. Dies endete, als die Mutter zufällig ins Zimmer kam. Zwischen August 2018 und Dezember 2018 verging er sich an einem Mädchen in 16 Fällen. Es handelte sich um schweren sexuellen Missbrauch, der ans Licht kam, als sich das Mädchen einem Freund anvertraute.

Unter dem Vorwand, der Unterricht müsse wegen der Konzentration bei geschlossener Tür stattfinden, nutzte der Angeklagte der Richterin zufolge seine Machtposition aus. Während der Verhandlung war auch klar geworden, warum die Mädchen lange schwiegen. Sie spürten Druck wegen schwacher Noten und der teuren Nachhilfe. Sie leiden unter den Folgen des Missbrauchs. Dem Täter fehle aber jegliche Empathie mit den Opfern, so die Richterin.

Der 60-Jährige saß bereits früher wegen Vergewaltigung und versuchten Mordes im Gefängnis. Später wurde er wegen sexuellen Missbrauchs einer Schutzbefohlenen erneut verurteilt. Ein psychiatrischer Gutachter sah nun die Gefahr weiterer Straftaten. Dies sah auch das Gericht und ordnete nach der Haftstrafe Sicherungsverwahrung an. Der Verteidiger kündigte an, Revision einzulegen.