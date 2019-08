Verfolgungsjagd endet tödlich

Braunschweig Nach der Verfolgungsjagd mit einem tödlichen Unfall in Braunschweig sucht die Polizei nach Zeugen. „Gegen den 37-jährigen Fahrer wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt“, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Der Mann war am Dienstagabend auf der Autobahn vor der Polizei davongerast und in Braunschweig in zwei Wagen gekracht, die auf einem Abbiegestreifen warteten. Der 33-jährige Fahrer eines Wagens starb dabei an der Unfallstelle. Der Verursacher und der 43-jährige Fahrer des anderen Autos kamen verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei fand Drogen im Wagen des Unfallfahrers und veranlasste eine Blutprobe. Er sollte kontrolliert werden, weil dem Halter des Fahrzeugs der Führerschein entzogen worden war.