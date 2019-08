Verfolgungsjagd: Fahrer in U-Haft

Braunschweig Nach der Verfolgungsfahrt, bei der in Braunschweig ein Unbeteiligter starb, sitzt der mutmaßliche Verursacher in Haft. Der 37-Jährige wurde wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und rücksichtslosen Schnellfahrens mit Todesfolge festgenommen, teilte die Polizei mit. Der Mann missachtete am Dienstagabend auf der A 2 Haltezeichen der Polizei und raste mit seinem Wagen davon. Er prallte in Braunschweig auf zwei Autos, die auf einem Abbiegestreifen warteten. Der 33-jährige Fahrer eines der beiden Autos starb, der Unfallverursacher und der 43-jährige Fahrer des anderen Autos wurden schwer verletzt.