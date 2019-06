Wetterdienst warnt vor Waldbränden

Braunschweig Mit der Hitzewelle steigt die Waldbrandgefahr in Niedersachsen. Betroffen sei am Dienstag der Osten Niedersachsens, am Mittwoch die Regionen Uelzen, Faßberg, Bergen und Nienburg, sagte die Meteorologin Corina Schube am Montag. Ab Donnerstag sinke die Waldbrandgefahr wieder, sei aber nicht gebannt.