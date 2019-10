Automaten gesprengt: Führt DNA zum Helfer?

Oldenburg/Wildeshausen

Pendlerströme Im Nordwesten Oldenburg bleibt die Pendlerhauptstadt

Wohnen im Grünen – zur Arbeit in die Stadt. So geht es vielen im Nordwesten. Allein aus dem Kreis Oldenburg fahren 9300 Menschen zur Arbeit in die Huntestadt. Wie sieht das in anderen Kreisen aus?