Angeklagter soll Frau erstochen haben

Braunschweig /Wolfsburg Im Prozess wegen des Mordes an seiner Frau in Wolfsburg hat der Angeklagte ausführlich über eine gescheiterte Ehe und den Tattag berichtet. Er könne sich aber nicht an die Messerstiche erinnern, ließ der 47-Jährige die Dolmetscherin übersetzen. Der Ukrainer muss sich seit Donnerstag vor dem Landgericht Braunschweig wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen verantworten.