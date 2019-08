„Wundertüte“ mit 100 000 Euro Inhalt

Braunschweig Ein anonymer Wohltäter hat in Braunschweig 100 000 Euro an ein Hospiz gespendet. „Das ist schon Wahnsinn“, sagte die Leiterin der Einrichtung, Petra Gottsand, am Dienstag. Die Gäste des Hauses hätten Tränen in den Augen gehabt. Das Geld war am Montag in einer Geschäftsstelle der „Braunschweiger Zeitung“ für das Hospiz abgegeben worden, auf der Rückseite stand „Wundertüte“. Der Spender schrieb im Begleitschreiben: „Schwerstkranken Menschen das Sterben zu erleichtern, ist ein Zeichen menschlicher Wärme und erfordert Respekt und Anerkennung.“