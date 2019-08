Angriff auf Politiker der AfD ungeklärt

Bremen Ein brisanter Fall bleibt vorerst ungelöst: Nachdem der Bremer AfD-Politiker Frank Magnitz am 7. Januar diesen Jahres von Unbekannten angegriffen und schwer verletzt wurde, sind die Ermittlungen nun eingestellt worden. „Wir haben alles getan, was man in diesem Fall machen kann“, sagte Frank Passade von der Staatsanwaltschaft Bremen auf Nachfrage der NWZ. Die Polizei hatte mit einem Video von der Tat öffentlich gefahndet, letztlich ohne Erfolg. Es seien keine Hinweise eingegangen, die zu den Tätern führten, sagte Passade. „Die Unbekannten auf dem Video waren vermummt, die Gesichter waren nicht zu sehen“, gibt Passade zu bedenken.