Bremen Für den Bremer Clan-Chef Ibrahim Miri dürften die Tage in Deutschland gezählt sein. Das Verwaltungsgericht lehnte am Freitag Miris Eilantrag ab und machte damit den Weg für eine Abschiebung frei. Es gebe keine „ernstlichen Zweifel“ an der Rechtmäßigkeit des negativen Asylbescheides vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf), so das Gericht. Die Entscheidung ist nicht anfechtbar.

Miri wurde in Deutschland von 1989 bis 2014 insgesamt 19 Mal rechtskräftig verurteilt, unter anderem wegen Raubes, schweren Diebstahls, Hehlerei, Unterschlagung und bandenmäßigen Drogenhandels. Erst im März kam er vorzeitig aus dem Gefängnis. Im Juli wurde er dann in den Libanon abgeschoben. Ausreisepflichtig war er bereits seit vielen Jahren. Ende Oktober tauchte er dann wieder in Bremen auf, stellte einen Asylantrag und wurde festgenommen. Seitdem sitzt er in Abschiebehaft.

Miri könnte nun wie bereits im Juli in sein Heimatland Libanon oder in ein anderes Land gebracht werden. Der vorbestrafte Clan-Chef stellt aus Sicht des Gerichtes eine Gefahr für die Allgemeinheit dar. Im Libanon drohe ihm keine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung und auch keine konkrete Gefahr für Leib und Leben wegen „Blutrache“.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) begrüßte die Entscheidung. „Das ist ein großer Erfolg für die Durchsetzungsfähigkeit unseres Rechtsstaates“, sagte er. Sein Ministerium werde nun alles dafür tun, um die Abschiebung so schnell wie möglich durchzuführen.

Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) sagte: „Eine erneute Abschiebung von Herrn M. in den Libanon kann damit vorbereitet werden.“ Wann Miri ins Ausland gebracht wird, ist unklar.