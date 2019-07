Bremen Im Haus der Bürgerschaft schlägt das Herz der Demokratie in Bremen. Dort trat der neugewählte Landtag am Mittwoch zu seiner ersten Sitzung zusammen, doch es war die letzte Sitzung an diesem Ort für anderthalb Jahre. Das Parlament weicht bis Ende 2020 ins benachbarte Rathaus aus – und das Haus der Bürgerschaft wird zur Sanierung geschlossen. „Am 15. Juli um 8.30 Uhr muss ich den Schlüssel übergeben“, sagt Landtagsdirektor Hans-Joachim von Wachter. Dann rücken die Bauleute an.

Am Markt der Hansestadt sticht die Bremische Bürgerschaft heraus. Alle anderen Gebäude sind alt – der romanische Dom, das Rathaus und der Schütting als Meisterwerke der Weser-Renaissance. An das moderne Haus der Bürgerschaft, entworfen vom Architekten Wassili Luckhardt, haben sich die Bremerinnen und Bremer lange nicht gewöhnen können. Doch mittlerweile gilt der 1966 eröffnete Bau mit seiner großen Glasfront und den kleinen Giebeln als Klassiker der Nachkriegsarchitektur.

Die Durchsichtigkeit war als Symbol für die Transparenz politischer Prozesse gedacht. „Die Offenheit, die dieses Haus ausstrahlt, ist schon etwas Besonderes“, sagt die Kurzzeit-Bürgerschaftspräsidentin Antje Grotheer (SPD). Sie kam nach dem Tod ihres Parteikollegen Christian Weber im März ins Amt. Am Mittwoch gab sie den Posten an Frank Imhoff von der CDU weiter, die nun stärkste Fraktion ist.

Auch Direktor von Wachter hängt an dem Gebäude: „Diese Ästhetik aus den 60er Jahren ist toll.“ Er schätzt den Blick aus dem Festsaal im zweiten Stock auf den Marktplatz. Doch das Parlament, seit 1992 denkmalgeschützt, ist technisch in die Jahre gekommen. Für zehn Millionen Euro sollen der Brandschutz modernisiert und das Haus für die Erfordernisse digitalen Arbeitens fit gemacht werden. Dafür muss im Hauptbau ein Gutteil der Verkabelung neu gezogen werden.

Das Ausweichquartier für die 84 Abgeordneten ist der Festsaal im Rathaus. „Dort wird das Parlament sitzen, dort werden auch die Besucherinnen und Besucher sitzen“, sagt Grotheer. „Ein Parlament, das nicht öffentlich tagt, ist kein Parlament.“ Weil der Saal aber auch anderweitig genutzt wird, muss das Plenarrund immer wieder auf- und abgebaut werden. Auch die Arbeit des Senats, der Regierungszentrale in Bremen, darf nicht gestört werden. Trotzdem sei das Rathaus die „beste Option“, sagt Grotheer.