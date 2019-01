Bremen Nach dem Angriff auf den Bremer AfD-Chef Frank Magnitz ist ein Bekennerschreiben aufgetaucht, das Experten aber für fragwürdig halten. Aus Sicherheitskreisen hieß es, an der Authentizität der Botschaft, die auf einer offen zugänglichen Seite gepostet worden sei, bestünden große Zweifel. Der 66-jährige Magnitz war am Montag in Bremen von hinten von einem Mann angesprungen worden. Dies ergab die Auswertung von Videoaufnahmen. Magnitz stürzte und kam ins Krankenhaus.