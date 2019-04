Bremen erhält mehr Geld für Kitas

Bremen Als erstes Bundesland hat Bremen am Donnerstag eine Vereinbarung zur Umsetzung des „Gute-Kita-Gesetzes“ mit dem Bund unterzeichnet. Bis 2022 überweist die Bundesregierung den Ländern zusätzlich 5,5 Milliarden Euro, um die Qualität der Kleinkindbetreuung zu verbessern und die Gebühren zu senken. Bremen erhält den Angaben zufolge rund 45 Millionen Euro. So sollen nach den Sommerferien die Gebühren für Kinder zwischen drei und sechs Jahren entfallen und auch die Personalausstattung in den Kitas verbessert und mehr Fachkräfte gewonnen werden.