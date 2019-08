Bremer nach Ausreisesperre zurück aus Türkei

Bremen Der Bremer Sozialarbeiter, dem einen Monat lang die Ausreise aus der Türkei verwehrt worden war, ist seit Dienstag zurück in Bremen. Das hat der 43-jährige Deutsche mit kurdischen Wurzeln dem Regionalmagazin „buten un binnen“ bestätigt. Demnach hatten die türkischen Sicherheitsbehörden dem Mann vorgeworfen, als Musiker bei einem Verein aufgetreten zu sein, dem die Türkei Terrorunterstützung vorwirft. Hinweise darauf wollen sie auf dem Facebook-Konto des Mannes gefunden haben.

Dem Bremer wurde nun nach eigenen Angaben gegen die Zahlung einer Kaution von rund 5000 Euro die Ausreise gewährt. Das Verfahren gegen ihn sei aber nicht beendet. Der Mann will in einigen Monaten erneut in die Türkei reisen. Dort will er vor Gericht seine Unschuld beweisen.