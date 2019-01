Bremer AfD-Chef attackiert und verletzt

Bremen Der Bundestagsabgeordnete und Landesvorsitzende der AfD Bremen Frank Magnitz ist nach Polizeiangaben von mehreren Personen angegriffen und verletzt worden. Der Vorfall habe sich am Montagnachmittag im Bereich des Theaters am Goetheplatz ereignet, teilte die Polizei Bremen mit. Aufgrund der Funktion des Geschädigten sei von einer politischen Motivation der Tat auszugehen. Der polizeiliche Staatsschutz und die Staatsanwaltschaft Bremen haben Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 0421 362 3888 melden können. Magnitz selbst und sein Büro waren am Abend zunächst nicht zu erreichen.