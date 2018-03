Demo gegen Empfang der Bundeswehr

Bremen Mit einer Mahnwache auf dem Marktplatz will das Bremer Friedensforum an diesem Dienstag gegen den Neujahrsempfang der Bundeswehr in der Bremischen Bürgerschaft protestieren. Die Aktion richte sich gegen die „Militarisierung der Gesellschaft“ und die Auslandseinsätze der Bundeswehr, erklärte das Friedensforum.

Empfänge wie im Rathaus oder dem Parlamentsgebäude trügen dazu bei, Bundeswehr und Militarismus in der Öffentlichkeit Raum zu geben und somit Kriege zu normalisieren. Ein Empfang der Bundeswehr gehöre in die Kaserne.