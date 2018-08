Grünen-Chef in Bremen tritt ab

Bremen Der Landeschef der Bremer Grünen, Ralph Saxe, tritt zurück. Er gebe seinen Posten aus persönlichen Gründen auf, teilte Saxe in einem Brief an die Parteimitglieder mit. „Mein Rücktritt hat keinerlei politische Gründe.“ In der Bürgerschaftsfraktion will der Weinhändler weiterhin aktiv bleiben. Im vergangenen Dezember hatten die Bremer Grünen Saxe zusammen mit Alexandra Werwath gewählt. Werwath bedauerte den Rücktritt ihres Kollegen. „Ralph Saxe ist ein Vollblutpolitiker. Dass er diesen Schritt jetzt geht, schmerzt uns sehr.“