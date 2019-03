Bremen Die Premiere ist zwar öffentlich, aber seit vielen Wochen ausgebucht: Rund 500 Gäste werden zum ersten öffentlichen Aufeinandertreffen der Spitzenkandidaten von SPD und CDU im Bremer Landtagswahlkampf erwartet. Zwei Stunden wollen der seit 2015 amtierende Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) und Herausforderer, Quereinsteiger und Software-Unternehmer Carsten Meyer-Heder an diesem Donnerstag auf Einladung des Politischen Bildungsforums der Konrad-Adenauer-Stiftung in Bremen debattieren. Bis zur Bürgerschaftswahl am 26. Mai werden sich beide auf Bühnen und im Fernsehen noch mehrere Duelle liefern.

Die SPD kürte Sieling Mitte September 2018 zum Spitzenkandidaten. Vor zwei Wochen wurde das Wahlprogramm verabschiedet. „Wir sind in Bremen eine ganz besondere SPD mit Alleinstellungsmerkmal: Wir regieren das Bundesland ununterbrochen seit 74 Jahren“, wird Sieling (60) nicht müde zu betonen. Er will diese Zeitreihe fortsetzen, kann sich aber alles andere als sicher sein. Der Umfrage-Sinkflug der Bundes-SPD geht auch an den Bremer Genossen nicht spurlos vorbei.

Am Donnerstag gilt das Motto: „Man darf über alles reden und das über zwei Stunden.“ Persönlich kennen sich Sieling und Meyer-Heder (57) schon länger. Kurz nach seinem Amtsantritt im Sommer 2015 eröffnete Sieling sogar das Sommerfest von Meyer-Heders Softwareunternehmen Team Neusta in Bremen. Damals dürften beide nicht geahnt haben, dass sie sich vier Jahre später als Spitzenkandidaten wiedertreffen. Meyer-Heder ist erst seit rund einem Jahr CDU-Mitglied. Er will nach über 70 Jahren den Wechsel im Rathaus. „Das Ratlos-Haus soll wieder ein Rathaus werden“, formuliert er spitz.

Eine Umfrage von Anfang Februar sieht ein Kopf-an-Kopf-Rennen: Danach kommen die Sozialdemokraten auf 24 Prozent der Stimmen und die oppositionelle CDU auf 25 Prozent. Die Grünen liegen als derzeitiger Koalitionspartner der SPD bei 18 Prozent, die Linke bei 13 Prozent, die AfD bei 8 Prozent und die FDP bei 6 Prozent.

Beide Politiker reisten im vergangenen Sommer in einer größeren Delegation ins südliche Afrika. Meyer-Heder nahm dabei als Wirtschaftsvertreter teil. Er und Sieling werden sich bis zum 26. Mai noch öfter öffentlich messen. Bei zwei Fernsehsendern laufen entsprechende Planungen, bei einer Veranstaltung der örtlichen Tageszeitung treffen beide am 5. April aufeinander. Vier Tage vorher, am 1. April, debattieren beide bei der Bremischen Hafenvertretung über die Themen „Wirtschaft – Hafen – Verkehr“.