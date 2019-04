Bremen Rund einen Monat vor der Landtagswahl in Bremen ist am Mittwoch die Entscheidungshilfe Wahl-O-Mat online gegangen. Der Wahl-O-Mat vergleicht in einer Art Quiz die eigene Haltung zu politischen Themen mit den Programmen aller zur Wahl stehenden Parteien und Gruppierungen. So könne man spielerisch herausfinden, welche Partei einem nahesteht, sagte die Landtagspräsidentin Antje Grotheer (SDP) bei der Vorstellung der Internetseite. „Das ist besonders wichtig, um Menschen anzusprechen, die nicht schon seit Jahrzehnten intensiv unserer politischen Arbeit folgen“, sagte Grotheer. In Bremen wird am 26. Mai ein neuer Landtag gewählt.

Nutzer des Wahl-O-Mats bewerten 38 politische Thesen. Das dauere 10 bis 15 Minuten, sagte der Vorsitzende der Landeszentrale für politische Bildung, Thomas Köcher. Danach zeigt ein Balkendiagramm die Übereinstimmung mit den Parteiprogrammen an.

Der Wahl-O-Mat ist von der Bundeszentrale für politische Bildung erstmals zur Bundestagswahl 2002 erstellt worden. Seit damals haben mehr als 70 Millionen Menschen das Programm vor Bundestagswahlen und vielen Landtagswahlen genutzt.

Parallel stellte das kirchliche Diakonische Werk in Bremen am Mittwoch seinen Sozial-O-Mat online. Damit können Wählerinnen und Wähler die eigene Haltung zu sozialen Themen mit den Programmen von sechs Parteien abgleichen.