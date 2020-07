A 281 darf weiter ausgebaut werden

Bremen /Leipzig Das Bundesverwaltungsgericht hat Anwohner-Klagen gegen ein Teilstück der Stadtautobahn 281 in Bremen abgewiesen. Die Planungen für den knapp zwei Kilometer langen Abschnitt enthielten keinen durchgreifenden Fehler, entschied das Gericht in Leipzig am Donnerstag (Az.: BVerwG 9 A 19.19). Fünf Anwohner hatten sich gegen den Planfeststellungsbeschluss gewandt, weil sie die Autobahn durch Bremer Wohngebiete für schädlich und unnötig halten.