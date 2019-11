Linke will Mieten deckeln

Bremen Die Linke will für Bremen einen Mietendeckel nach Berliner Vorbild. Der Landesparteitag stimmte am Samstag für einen entsprechenden Leitantrag des Vorstands. Darin heißt es, in Bremen sei Wohnen gemessen am verfügbaren Einkommen ähnlich teuer wie in Berlin.

„Der Mietendeckel ist deshalb so wichtig, weil er sich auch auf den Bestand richtet“, sagte der frisch gewählte Linke-Chef Christoph Spehr. Am Sonntag lehnten die Delegierten „mit großer Mehrheit“ einen Antrag ab, aus der Bremer Regierungskoalition auszusteigen, wie Landesgeschäftsführer Andreas Hein-Foge sagte.