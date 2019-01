Bremen Eine Woche nach dem Angriff auf den AfD-Politiker Frank Magnitz haben nach Polizeiangaben am Montagabend in Bremen rund 20 Menschen mit einer Mahnwache an den Überfall erinnert. Zugleich versammelten sich etwa 550 Gegendemonstranten.

Die Polizei sicherte die Veranstaltungen mit einem Großaufgebot ab. Nach den friedlichen Kundgebungen sei es am Rande der Innenstadt zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der ein Teilnehmer der Mahnwache leicht verletzt wurde, bestätigte eine Sprecherin der Polizei am Dienstag. Eine Behandlung im Krankenhaus sei jedoch nicht nötig gewesen. Die Ermittlungen dazu dauerten an.

Zu der Mahnwache hatte das Bündnis „Demokraten gegen Gewalt“ aufgerufen. Die Teilnehmer entzündeten in der Nähe des Tatorts Kerzen. Die Gegendemonstration stand unter der Überschrift „Gegen Lügen und rechte Hetze“. Bis zum Ende der Kundgebungen sei es nicht zu Zwischenfällen gekommen, sagte die Sprecherin der Polizei. Die Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften am Goetheplatz aufgezogen, um Auseinandersetzungen zwischen linken und rechten Demonstranten zu verhindern.